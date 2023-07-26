Райффайзенбанк приостановит прием и покупку долларов и евро у физлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Райффайзенбанк предупредил своих клиентов о временной приостановке приема и покупки наличных долларов и евро в кассах банка у физических лиц с 1 августа 2023 года. Об этом заявили в пресс-релизе кредитной организации.

«С 1 августа 2023 года Райффайзенбанк временно приостанавливает прием и покупку наличной валюты у клиентов-физических лиц», - сказано в пресс-релизе банка.

Как сообщается, такое решение принято в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией. Отмечается, что возможность для приема и обмена валют в кассах вернется, «когда ситуация изменится».

При этом в пресс-релизе банка уточнили, что валютные переводы, а также конвертация рублей по-прежнему доступны в мобильном приложении, а также онлайн-банке.

Напомним, с 3 июля 2023 года Райффайзенбанк приостановил переводы в евро в несколько стран мира, что было связано с ограничениями, которые ввели банки-корреспонденты.