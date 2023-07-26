Власти Италии введут режим ЧС в четырёх областях из-за ураганов и пожаров Фото: REUTERS

Совет министров Италии планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в четырёх областях страны: северных Ломбардии, Венето, Фриули-Венеции-Джулии, попавших под удар мощнейших ураганов, а также на Сицилии, где бушуют пожары. Об этом сообщила газета Corriere della sera.

Ущерб от буйства стихии до сих пор не удаётся подсчитать. Только в Милане ураганы убили двух человек и повредили множество зданий, восстановление которых обойдётся более чем в 40 млн евро. Во Фриули-Венеции-Джулии прошёл аномально-крупный град, побивший 70% урожая этого региона, что причинило ущерб сельскому хозяйству более чем на 150 млн евро.

На острове Сицилия пожары убили троих человек, и уничтожили огромные площади территории, из-за чего ущерб оценить, по мнению местных властей, попросту невозможно. Из-за двух африканских циклонов температура воздуха в Италии поднимается стабильно выше 40 градусов, на Сицилии - до 46. Итальянские власти также ввели правило, позволяющее гражданам прекращать работу при температуре выше 35 градусов, с сохранением зарплаты.

Ранее KP.RU сообщил, что палящий зной в Италии сменился мощным градом. Обледеневшие комья достигали десяти сантиметров в диаметре.