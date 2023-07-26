Вице-спикер Чернышов показал записку Жириновского о развале США авиапрома России

Найдена записка Жириновского о действиях США в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышев в своем Telegram-канале опубликовал записку Владимира Жириновского об участии США в развале российского авиапрома в девяностые годы.

Содержание записки было написано Жириновским от руки во время подготовки к правительственному часу с министром транспорта в 2019 году.

Текст записки гласит: "В 90-е годы США путем подкупа чиновников и бизнесменов развалили авиапром России. Сейчас он восстанавливается, но где расследование, кто конкретно соучастники развала и как они наказаны?".

Чернышев от себя добавил, что Россия не сможет двигаться вперед, если не сделает правильные выводы "из провалов 1990-х годов". "В последние полтора года жизнь снова показала, что опираться на кооперацию с Западом нельзя", - заключил вице-спикер ГД.

Напомним, сайт KP.RU опубликовал ранее неизвестное предсказание Владимира Жириновского о судьбе Украины в 2023 году.