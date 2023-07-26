Как отметил Донецкий, украинцев убеждают, что «пребывающие в нищете» россияне живут «в аду», и теперь они, якобы, пришли на Украину, чтобы забрать её «богатства». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Находящимся в рядах ВСУ и ещё не попавшим в состав войск преступного киевского режима украинцам вдалбливают в головы, что Россия пребывает в нищете и что там нет даже газа. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал блогер Роман Донецкий, поделившись ощущениями от внутренней обстановки на Украине.

«Там всерьез между собой рассуждают, что в России нет унитазов. Что в российских городах нет газа, нищета, а в Донецке едят замороженных мышей», - говорит наш собеседник.

Как отметил Донецкий, украинцев убеждают, что «пребывающие в нищете» россияне живут «в аду», и теперь они, якобы, пришли на Украину, чтобы забрать её «богатства».

Блогер также указал и на то, что среди украинцев, находящихся в рядах ВСУ, большая часть - это выходцы из деревень и сёл. Там другой менталитет, нежели в городах. И во все времена лучшие солдаты всегда приходили из глубинки.

Полный текст беседы с блогером Романом Донецким на радио «Комсомольская правда» опубликован на сайте KP.RU.