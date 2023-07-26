Космонавт Рязанский заявил о большой популярности русских супов на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский в беседе с NEWS.ru рассказал, что космонавты употребляют в пищу сублиматы, которые перед применением разбавляют водой, а тюбики с едой ушли в прошлое.

Как уточнил Рязанский, в сублимированном виде на Международной космической станции (МКС) представлены супы, салаты, а также творог и другие блюда. Он отметил, что популярностью пользуются консервы, каждая из которых является готовым обедом, приведя в пример цыпленка с овощами или гречу с мясом. По его словам, у представителей разных стран рационы «сильно отличаются».

«Вот с нами летал японский астронавт, у него были введены специальные какие-то японские супы из водорослей. Жуткая гадость, но при этом японец их безумно любил», - сообщил космонавт.

Рязанский также рассказал, что у американских астронавтов вообще нет супов, но «очень много» печенья, пирожных, соков и даже вакуумированный стейк. При этом космонавты обмениваются продуктами друг с другом. Как он отметил, его иностранные коллеги очень любят русские супы.

Напомним, не так давно Роскосмос объявил о начале четвертого открытого набора кандидатов в отряд космонавтов. В конкурсе может принять участие любой россиянин до 35 лет, а заявки можно подать до 30 октября 2023 года.