МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск украинскую телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук. Об этом стало известно из ведомственной базы разыскиваемых.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — написано в карточке Мосейчук.

Как и ранее, статья, по которой украинскую телеведущую объявили в розыск, не раскрывается. Помимо нее в розыск объявили и Геннадия Друзенко.

Стоит напомнить, что Следственный комитет России еще в марте 2022 года возбудил уголовное дело на Мосейчук и Друзенко, за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение достоинства группы лиц по национальным признакам.

По данным СК Наталья Мосейчук в в эфире телеканала призывала к насилию над российскими военными, а также высказывала реальные угрозы родственникам российских летчиков. Она призывала жен летчиков «готовить черные платки» в прямом эфире.