Захарова: участие Макрона в саммите БРИКС не помогло бы решить задачи объединения

Макрону нечего предложить БРИКС, заявили в российском МИД Фото: REUTERS

Участие президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящем саммите БРИКС в ЮАР не позволит достичь целей объединения. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

"Участие в саммите БРИКС президента Франции нисколько бы не способствовало выполнению этих задач. Франции нечего предложить этому объединению, что могло бы его заинтересовать", - заявила Захарова.

Дипломат также повторила ранее озвученную позицию Москвы о том, что присутствие французского президента на саммите БРИКС является неуместным.

Напомним, в начале июня Макрон объявил о своем желании поучаствовать в форуме "пятерки" в ЮАР, однако в итоге президент Франции так и не получил заветного приглашения.

Саммит БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Россию на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие в онлайн-формате.