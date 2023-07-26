Численность населения Японии впервые сократилась во всех 47 префектурах страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии численность населения сократилась на 800 тысяч человек. При этом, как сообщается, сокращение было зарегистрировано во всех 47 префектурах, а демографические изменения затронули практически все слои общества.

Согласно статистике, смертность в Японии увеличилась до 1,56 млн человек и достигла рекордного уровня. В прошлом году в стране родились 771 тысяча человек, что стало первым случаем, когда число новорожденных упало ниже 800 тысяч.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал такой демографический спад кризисом, заявив о намерении разобраться с этим. Однако сейчас японские власти не смогли остановить сокращение числа населения, хотя некоторые методы все же дали результат в маленьких городах.

Напомним, согласно прогнозам демографов, японцы постепенно вымирают. Численность населения неуклонно снижается с 2008 года, а к 2065 году население может сократиться с нынешних 127 млн человек до 88, то есть на 31%.