Двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна на Кубани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девочка умерла от удара током в кубанской станице после того, как вышла из бассейна в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ, заявив также о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным следствия, в воскресенье, 23 июля, в гостиничный комплекс, расположенный в станице Новомышастовской, приехала семья из Краснодара, а вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон, получив электрический разряд от неизолированного провода.

Бригада скорой помощи не смогла помочь ребенку. Уголовное дело было возбуждено в отношении 48-летней предпринимательницы, которая организовала бизнес в этом гостиничном комплексе. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг.

Как передает «КП - Кубань», крестная погибшей рассказала, что по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в течение одной минуты, а отдыхающие в этом отели заявили, что «это не первый случай».