Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июля 2023 11:42

Двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна на Кубани

Бригада скорой помощи не смогла помочь ребенку
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна на Кубани

Двухлетняя девочка умерла от удара током после выхода из бассейна на Кубани

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Девочка умерла от удара током в кубанской станице после того, как вышла из бассейна в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ, заявив также о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным следствия, в воскресенье, 23 июля, в гостиничный комплекс, расположенный в станице Новомышастовской, приехала семья из Краснодара, а вечером того же дня девочка выбежала из бассейна на газон, получив электрический разряд от неизолированного провода.

Бригада скорой помощи не смогла помочь ребенку. Уголовное дело было возбуждено в отношении 48-летней предпринимательницы, которая организовала бизнес в этом гостиничном комплексе. Ее подозревают в ненадлежащем оказании услуг.

Как передает «КП - Кубань», крестная погибшей рассказала, что по заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в течение одной минуты, а отдыхающие в этом отели заявили, что «это не первый случай».