50 млрд рублей направят частные инвесторы до 2028 года на развитие туриндустрии Алтайского края

Фото: телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

«С учетом всех внешних обстоятельств в России на уровне правительства страны много внимания уделяется развитию внутреннего туризма. Наш Алтайский край — в лидерах по стране! Для нас это возможность развивать не только курорты, но и всю инфраструктуру нашего края — как за счет частных инвестиций, так и за счет вложений в эту сферу со стороны государства. Обсуждали сегодня это на совещании, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин у наших соседей в Республике Алтай», — сообщил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в прошлом году был поставлен рекорд по привлечению частных инвестиций в сферу гостеприимства — 2,6 миллиарда рублей. А турпоток в Алтайский край впервые достиг 2,2 миллионов человек. В этом году планируется рост еще на 5-7%.

«Самые известные и масштабные наши проекты — крупнейшая в России особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета». И, конечно, «Белокуриха горная» — это будет первый в России всесезонный бальнеологический курорт, который строим с нуля. Для обеспечения курорта лечебной минеральной водой сейчас прорабатывается вопрос строительства радонопровода за счет средств федерального бюджета», — пояснил Виктор Томенко.

Для Михаила Мишустина была организована презентация бутик-отеля «Август», который находится на территории «Бирюзовой Катуни». В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» правительство РФ направляет средства на строительство модульных отелей. Федеральную поддержку на 30 миллионов рублей недавно получил и Август».

«Это позволит увеличить номерной фонд вдвое. А в целом нашему краю было выделено 945 миллионов рублей — это самая крупная сумма среди всех регионов России. Всего поддержано 12 проектов. Объем частных инвестиций в эти проекты составит 1,5 миллиарда рублей», — подчеркнул Виктор Томенко.

До 2028 года инвесторы запланировали реализацию туристических проектов в крае на общую сумму 50,2 миллиарда рублей. Дополнительный импульс развития в результате получит как экономика региона в целом, так и социальная сфера, в частности, т.к. будут созданы более 4 000 новых рабочих мест.