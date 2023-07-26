Богданов: РФ планирует запустить прямые рейсы в максимальное число стран Африки
Фото: Иван ВИСЛОВ
Российская Федерация будет вести работу над запуском прямых авиарейсов в максимальное количество стран Африки. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы Министерства иностранных дел Михаила Богданова.
— Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно, — подчеркнул Богданов.
Дипломат также добавил, что работа в этом направлении идет в усиленном режиме.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает стремление африканских стран к прогрессу и стабильности. Лидер страны добавил, что именно Африка будет одним из полюсов формирующегося многополярного мира.
Глава государства отметил, что сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень, но все стороны работают над его дальнейшим развитием и укреплением образовавшихся связей.