Богданов: РФ планирует запустить прямые рейсы в максимальное число стран Африки Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская Федерация будет вести работу над запуском прямых авиарейсов в максимальное количество стран Африки. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы Министерства иностранных дел Михаила Богданова.

— Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно, — подчеркнул Богданов.

Дипломат также добавил, что работа в этом направлении идет в усиленном режиме.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает стремление африканских стран к прогрессу и стабильности. Лидер страны добавил, что именно Африка будет одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

Глава государства отметил, что сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень, но все стороны работают над его дальнейшим развитием и укреплением образовавшихся связей.