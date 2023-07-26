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НовостиПолитика26 июля 2023 11:46

Богданов: РФ планирует запустить прямые рейсы в максимальное число стран Африки

Над этим направлением ведется усиленная работа
Роман ПОЛОСИКОВ
Богданов: РФ планирует запустить прямые рейсы в максимальное число стран Африки

Богданов: РФ планирует запустить прямые рейсы в максимальное число стран Африки

Фото: Иван ВИСЛОВ

Российская Федерация будет вести работу над запуском прямых авиарейсов в максимальное количество стран Африки. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя главы Министерства иностранных дел Михаила Богданова.

— Россия возвращается в Африку, и нужны транспортные средства, на чем вернуться. Желательно во все страны, где возможно, — подчеркнул Богданов.

Дипломат также добавил, что работа в этом направлении идет в усиленном режиме.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью поддерживает стремление африканских стран к прогрессу и стабильности. Лидер страны добавил, что именно Африка будет одним из полюсов формирующегося многополярного мира.

Глава государства отметил, что сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень, но все стороны работают над его дальнейшим развитием и укреплением образовавшихся связей.