Ямал присоединится к Всероссийскому марафону «Земля спорта»

«Земля спорта» пройдет в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника и соберет около 1 500 участников всех возрастов. 12 августа марафон объединит жителей ряда районов Ямало-Ненецкого автономного округа. В физкультурных и спортивных мероприятиях примут участие ямальцы, проживающие на сельских территориях.

В поселке Уренгой Пуровского района для жителей будут организованы турнир по гиревому спорту, первенство по мини-футболу, легкоатлетический пробег. В поселке Ханымей спортсмены встретятся на первенстве спортшколы «Хыльмик» по мини-футболу, а в селе Самбург пройдут соревнования по баскетболу 3x3.

Приуральский район подготовил спортивную программу в селах Аксарка, Белоярск и Катравож. Жители смогут принять участие в эстафетах, соревнованиях по мини-футболу, стритболу, а также выполнить нормативы ГТО.

Надымский район проведет сразу два спортивных праздника. В селе Ныда жители смогут попробовать себя в мероприятии «Бокс для всех», а в поселке Приозерный определят самых сильных в эстафете «Быстрые, смелые, ловкие».

Сразу в шести селах Шурышкарского района ямальцы начнут день с утренней гимнастики «Активное утро». Спортивный праздник продолжится соревнованиями по мини-футболу и баскетболу, участники испытают себя и в спортивной эстафете.

Всероссийский марафон «Земля спорта» впервые пройдет по всей стране под эгидой Минсельхоза России. Он объединит сотни профессиональных спортсменов и любителей, позволит привлечь внимание к развитию физической культуры и спорта в России.

Победители региональных этапов соберутся в конце лета на всероссийском финале, который состоится в Московской области. Дисциплины будут определены с учетом наиболее популярных видов спорта в регионах-участниках. Лучшие спортсмены, занявшие призовые места, получат ценные подарки. Регион, который проявит наибольшую вовлеченность в процесс организации марафона и развитие физической культуры на своих территориях, удостоится права проведения финала в будущем году.

Организация спортивных мероприятий проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и реализации государственной программы Министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий».