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НовостиВ мире26 июля 2023 11:55

МИД Чехии подал иск против России с требованием вернуть 2,4 миллиона долларов

Иск касается возврата средств за якобы неосновательные обогащения за последние три года
Дарья ЧИПУРНАЯ
Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов

Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что дипломатический сервис ведомства обратился в пражский суд с иском против России с требованием вернуть свыше 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов).

"Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон", - пояснил Липавский агентству ЧТК.

По словам главы чешского МИД, Прага не получила от Москвы ответ на предыдущие обращения в суд.

Ранее сообщалось, что чехи планируют требовать с России арендную плату за земельный участок, на котором расположен комплекс дипломатических бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге.

Также сайт KP.RU писал, что Чехия исключила из антироссийских санкций 33 местные компании, которые в основном затрагивают сферы ядерной энергетики и фармацевтики.