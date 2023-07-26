МИД Чехии подал иск против России с требованием вернуть 2,4 миллиона долларов

Чехия потребовала от России вернуть 2,4 миллиона долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что дипломатический сервис ведомства обратился в пражский суд с иском против России с требованием вернуть свыше 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов).

"Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 млн крон", - пояснил Липавский агентству ЧТК.

По словам главы чешского МИД, Прага не получила от Москвы ответ на предыдущие обращения в суд.

Ранее сообщалось, что чехи планируют требовать с России арендную плату за земельный участок, на котором расположен комплекс дипломатических бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге.

Также сайт KP.RU писал, что Чехия исключила из антироссийских санкций 33 местные компании, которые в основном затрагивают сферы ядерной энергетики и фармацевтики.