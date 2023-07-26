Послы ЕС смогли согласовать ужесточение санкций против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет постоянных представителей при ЕС (Coreper) смог согласовать ужесточение санкций в отношении Минска. Об этом в среду, 26 июля, сообщило в Twitter испанское председательство в Совете Евросоюза.

«Послы ЕС договорились о принятии ограничительных мер ввиду ситуации в Белоруссии и причастности Белоруссии к российской агрессии против Украины», - сказано в публикации испанского председательства.

Как уточняется, санкционные ограничен подразумевают включение в «черные списки» физических и юридических лиц.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, Европейский союз объявил о расширении санкционного списка в отношении Москвы. Под новые ограничительные меры попали пять российских организаций и еще 12 физических лиц. Кроме того, в «черный список» попали пять иранских чиновников, бизнесменов и военных.