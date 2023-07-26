Володин призвал депутатов не уходить в летний отпуск и заняться законом о бюджете Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Депутатам Государственной думы стоит пожертвовать своими летними отпусками, чтобы заняться вопросом закона о бюджете. Такое мнение выразил спикер Госдумы России Вячеслав Володин на пленарном заседании.

— Правильно было бы, как предложил руководитель фракции, пожертвовать своими отпусками и заняться обсуждением закона будущего о бюджете, — заявил Володин.

Он также отметил, что на отдельном контроле необходимо держать и вопросы здравоохранения.

Ранее стало известно, что Госдума запретила регистрацию на российских сайта с иностранной почти. Действовать запрет начнет с первого декабря 2023 года, а направлено это изменение на запрет жителям других стран выступать в качестве владельца российского новостного агрегатора.

Помимо этого депутаты одобрили перевод до 30 миллионов рублей между своими счетами в разных банках. Эта норма позволит пресечь создание кредитными организациями помех для свободного перемещения денег физлиц между банками.