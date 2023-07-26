Бывший замглавы Минцифры Паршин отправлен в СИЗО по обвинению в коррупции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин отправлен в СИЗО, по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ранее он находился под домашним арестом, однако Мосгорсуд отменил это решение и отправил обвиняемого под стражу. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Постановление Басманного суда Москвы изменить, изменить обвиняемому Паршину меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу до 12 сентября», - заявила судья.

Решение Басманного суда о домашнем аресте обжаловала прокуратура, из опасений в том, что Паршин может использовать своё положение, чтобы оказывать давление на свидетелей, вплоть до угроз. Защита ужесточение меры пресечения оспаривала, однако суд решил поддержать надзорное ведомство.

Ранее KP.RU сообщил, что 21 июля 2023 года Паршин был освобождён от своей должности по собственному желанию.