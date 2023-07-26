Путин подписал указ о проведении главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного парада ВМФ 30 июля в Санкт-Петербурге.

“Провести 30 июля 2023 года в День Военно-Морского Флота в городе Санкт-Петербурге главный военно-морской парад”, — следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

День Военно-Морского Флота по традиции отмечается каждый год в последнее воскресенье июля. В 2022 году факелы на Ростральных колоннах зажглись в 10 утра, а через час по Неве пошла колонна военно-морской техники, после которой выступили пилотажные группы и пешие войска.

В этом году к параду уже подготовились несколько тысяч военнослужащих, которые продемонстрируют всю мощь российского военного флота. В программе мероприятия примут участие около 50 кораблей, 7 подводных лодок, а также около 50 самолетов ВКС России.

Парад в честь дня Военно-Морского Флота РФ начнется в 11:00. Напомним, от Благовещенского до Литейного мостов набережные будут закрыты. Перекроют и некоторые улицы, разведут четыре моста — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Лучшим местом для просмотра парада будет форт Константин.