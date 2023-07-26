Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме в Тульской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело после нападения медведя на женщину с ребенком на зооферме в городе Алексине Тульской области. Животное лапой нанесло пострадавшим травмы, после которых они обратились за медицинской помощью. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

По имеющейся информации, инцидент произошел 23 июля, когда 27-летняя мама с ребенком находилась возле вольера с медведями, который не был оборудован защитным ограждением. Именно через решетку хищник и ударил лапой посетителей.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает, они получили только травмы рук. Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг, а правоохранительные органы проводят экспертизы, которые позволят восстановить всю картину произошедшего.

Ранее медведь гулял по центру города Томска ночью 29 июня. Он вероятно переплыл реку и бегал по улицам, испугавшись автомобилей и людей. Специалисты приняли решение о ликвидации хищника.