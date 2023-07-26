В Кремле отреагировали на сокращение числа участников саммита Россия - Африка

В Петербурге стартовал саммит Россия - Африка Фото: REUTERS

Число участников экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка сократилось из-за графика глав некоторых государств, а также под давлением со стороны Запада. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремя Дмитрий Песков.

Песков назвал давление Запада на африканских лидеров для неучастия в саммите возмутительным. "Но это не помешает успешному проведению", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно, что делегация Нигера из-за ситуации с мятежниками не приедет на форум в Санкт-Петербурге, который пройдет с 26 по 29 июля.

Накануне в Петербург для участия в саммите прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 28 июля. Стороны, в частности, обсудят украинский вопрос, так как глава ЮАР является автором плана из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине.