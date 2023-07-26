Песков: Россия ответит на решение Кишинева о высылке российских дипломатов

Песков заявил, что Россия отреагирует на высылку российских дипломатов из Кишенева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии продолжают недружественную политику в отношении Москвы, о чем свидетельствует недавнее решение Кишенева сократить численность дипломатической миссии РФ.

“К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове”, — сказал Песков при общении с журналистами.

Также он подчеркнул, что русофобские настроения среди жителей Молдавии это редкость, однако власти страны “рубят все канаты”. Песков добавил, что данный недружественный шаг по дипломатическим правилам не останется без взаимности.

Напомним, 26 июля глава МИД Молдавии Николай Попеску заявил, что Кишенев принял решение сократить численность персонала посольства РФ в столице республики. Данное решение министр объяснил тем, что часть сотрудников российской дипмиссии якобы может быть причастна к дестабилизации ситуации в стране.