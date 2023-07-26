Евросоюз согласовал продление персональных санкций против России

Постпредство Испании: ЕС согласовал продление персональных антироссийских санкций Фото: REUTERS

Представительство Испании в Совете Евросоюза сообщило, что постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе согласовали продление персональных антироссийских санкций из-за ситуации на Украине еще на шесть месяцев.

“Постоянные представители ЕС согласовали продление ограничительных мер, связанных с территориальной целостностью Украины”, — говорится в сообщении испанского представительства в Twitter.

Напомним, Евросоюз ввел уже 11 пакетов санкций против России. Под персональные рестрикции попали уже около 1800 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают заморозку активов включенных в санкционные списки лиц и запрет европейским компаниям взаимодействовать с ними.

Последний пакет санкций ЕС также коснулся не только Россию, но и другие страны, которые не согласны с политикой Евросоюза и якобы помогают Москве обходить ранее введенные ограничения. В свою очередь французский политик Флориан Филиппо предупредил, что последний пакет рестрикций может спровоцировать конфликт со всем миром, поскольку направлен не против России, а против несогласных с политикой Евросоюза стран.