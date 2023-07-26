Премьер Верещук: МККК снизил финансирование Украины в гуманитарном секторе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный комитет Красного Креста решил снизить финансирование Украины в гуманитарном секторе. Об этом рассказала вице-премьер страны Ирина Верещук, слова которой привели на портале украинского агентства «Укринформ».

— Международный Комитет Красного Креста проинформировал об уменьшении финансирования, поэтому украинские власти должны искать источники, которые помогут в регионах, — подчеркнула Верещук.

Она также подчеркнула, что, по оценкам экспертов, грядущая зима будет для Украины гораздо сложнее, поскольку в прошедшую зиму власти страны «использовали резервы».

Ранее директор Красного Креста Роберт Мардини заявил о недофинансировании гуманитарной структуры организации из-за высокой поддержки Украины.

Также еще в октябре 2022 года МККК приостановил свою деятельность на территории Украины. В пресс-службе компании сказали, что такое решение было принято из соображений безопасности.