Samsung показал новые модели складных смартфонов Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала два новых смартфона - Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5. Оба раскладные и являются новым поколением продуктов компании. Запись презентации доступна для просмотра на официальном YouTube-канале Samsung.

Galaxy Fold 5 отличается 7,6-дюймовым дисплеем Foldable Dynamic AMOLED 2X и дополнительным экран Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма. Оба экрана работают на частоте 120 герц. Смартфон снабдили процессором Snapdragon 8 Gen 2, 12 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами встроенной памяти, с возможностью дополнить её внешними накопителями. В комплекте камера на 50, 12 и 12 мегапикселей, позволяющая снимать видео в разрешении 8К.

Флагманская модель стала самой лёгкой и тонкой в серии, а приятным бонусом станет батарея на 4400 миллиампер-часов и возможность работать со стилусом S Pen Fold.

Galaxy Flip 5 значительно меньше, оснащён экранами на 6,7 и 3,4 дюйма, 8 гигабайтами оперативной памяти, камерами на 12 мегапикселей и аккумулятором на 3700 миллиампер-часов. Остальная начинка совпадает с Galaxy Fold 5, за исключением того, что дополнительный дисплей иной модели - Super AMOLED.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2022 году Samsung остановила поставки чипов и смартфонов в Россию из-за геополитической ситуации.