Офтальмолог Семакина: летом болезни глаз развиваются особенно активно Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Заведующая отделением офтальмологии Анна Семакина предупредила, что летом глаза находятся в особой опасности, так как многие болезни развиваются особенно быстро. А возможность получить полноценную медицинскую помощь на берегу моря ограничена.

Людям с катарактой в теплое время особенно важно следить за изменениями в остроте зрения. В теплое время года болезнь может особенно быстро «созреть» и «перезреть», это приведет к дальнейшим сложностям.

В подобном состоянии повышается внутриглазное давление, возникает риск смещения хрусталика. Все эти проблемы в комплексе увеличат время дальнейшего лечения и реабилитации.

В жаркую погоду усугубляется сухость глаз. Поэтому с собой в отпуск нужно брать специальные капли, выписанные врачом, сообщает сайт mk.ru.

Современные технологии позволяют проводить операции в любое время года. Период восстановления составляет 2-3 дня, а вот реабилитация затягивается на 2 недели. После можно вернуться к активным делам, например, на даче.

Если происходят дистрофии и разрывы сетчатки при физической нагрузке и экстремальном виде спорта, то восстановление занимает не меньше месяца.