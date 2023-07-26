Путин начал переговоры с премьером Эфиопии Ахмедом в Санкт-Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и премьер-министром Эфиопии Абий Ахмед начали встречу в Санкт-Петербурге, в Константиновском дворце в Стрельне. Это первая встреча из многих, открывающая серию переговоров российского лидера с представителями стран Африки.

«Мы только что с господином Премьер-министром вспомнили о том, что для России Эфиопия была первой страной на Африканском континенте, с которой Россия заключила дипломатические отношения, и это было 125 лет назад», - заявил Путин.

Глава государства поблагодарил Ахмеда и его делегацию за то, что они посетили саммит Россия - Африка, и заявил об отличной возможности обсудить актуальные вопросы как двусторонней, так и международной политической повестки. Также Путин упомянул о 15 межправительственных и межведомственных договорённостях, над которыми работают Россия и Эфиопия в настоящий момент.

Ранее KP.RU сообщил, что саммит Россия - Африка станет площадкой для обсуждения перевозок российского зерна напрямую, без участия Запада и Украины.