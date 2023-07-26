Reuters: присяжные признали Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии Фото: REUTERS

Знаменитый американский актёр Кевин Спейси, уже долгое время являющийся мишенью западной «культуры отмены» из-за обвинений в домогательствах и сексуальном насилии, был оправдан судом присяжных в Лондоне. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Кевин Спейси оправдан по всем девяти обвинениям в сексуальных преступлениях в лондонском суде», - говорится в публикации.

Сообщается, что заседание длилось более 12 часов. В результате длительного обсуждения лондонские присяжные вынесли вердикт - Спейси невиновен во всех вменяемых ему пунктах обвинения, включая сексуальное насилие, принуждение к сексуальной активности без согласия и принуждение к вступлению в длительные интимные отношения.

64-летний актёр расплакался, услышав вердикт присяжных, и шёпотом поблагодарил их, вытирая лицо платком.

Ранее KP.RU сообщил, что Спейси был оправдан по делу о сексуальных домогательствах в 2022 году.