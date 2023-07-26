Что случилось за день: главные события 26 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска смогли продвинуться на три километра вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении, несмотря на попытки киевского режима постоянно осуществлять наступление. Было отражено четыре атаки, и потери Украины в них составили более 190 человек.

Тем временем глава СБУ Василий Малюк публично признал, что именно его ведомство стоит за первой атакой на Крымский мост в 2022 году. При этом Киев всё это время долго и упорно отрицал свою причастность к теракту.

В Санкт-Петербурге же начинается саммит Россия - Африка, число участников на котором несколько сократилось. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это случилось из-за сложного графика глав ряда государств.

Мосгорсуд отменил домашний арест для экс-замминистра цифрового развития Максима Паршина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Его перевели в СИЗО.

А у героя долгого и болезненного процесса отмены западным обществом, актёра Кевина Спейси, 26 июля наступило некоторое облегчение. Суд присяжных в Лондоне признал оскароносца невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальном насилии.