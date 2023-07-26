Суд арестовал социолога Кагарлицкого* по обвинению в призывах к терроризму

Городской суд Сыктывкара арестовал социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* на два месяца. Политолога обвиняют в публичных призывах к терроризму.

“Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 24 сентября 2023 года включительно”, — сообщает ТАСС.

Днем ранее адвокат Кагарлицкого Юлия Кузнецова сообщила, что следователи ФСБ возбудили дело против политолога по статье об оправдании терроризма. По ее словам, 25 июля в его доме сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в рамках расследования этого дела.

26 июля второй адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщил, что политологу официально предъявили обвинение по статье о призывах к террористической деятельности при помощи интернета. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

*признан Минюстом России иностранным агентом