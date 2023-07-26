Полянский: Россия отказалась выступать на заседании СБ ООН по зерновой сделке

Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по теме зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделки из-за того, что Лондон заблокировал выступление докладчика по теме гонений на УПЦ, запрошенное Россией.

“В знак протеста против попытки Великобритании отсечь нашего докладчика от участия в заседании СБ, <...>, мы не будем выступать на следующем за нашим заседании”, — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что утром 26 июля должно было состояться заседание Совбеза ООН на тему притеснения канонической православной церкви на Украине, однако Великобритания заблокировала российского докладчика, несмотря полное его соответствие всем необходимым критериям.

Напомним, с 17 июля Россия вышла из черноморской инициативы из-за невыполнения сторонами соглашения обозначенных условий в рамках меморандума Россия-ООН. Также Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море, а Минобороны РФ предупредило, что все суда, плывущие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.