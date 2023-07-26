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НовостиОбщество26 июля 2023 15:20

Экс-мэр Ижевска помещен под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

По данным следствия, он передал муниципальные земли коммерческой организации
Роман ПОЛОСИКОВ
Бывшего мэра Ижевска отправили под домашний арест за злоупотребление полномочиями

Бывшего мэра Ижевска отправили под домашний арест за злоупотребление полномочиями

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд принял решение отправить под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, он в 2021 году незаконно передал коммерческой компании земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности. Сама же компания занимается строительством многоквартирных жилых домов.

— Суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 25 сентября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений, — заявили в пресс-службе.

Также в сообщении подчеркнули, что эту меру рассмотрели после ходатайства следователя в Индустриальный районный суд города.

Ранее стало известно, что бывшего председателя Железнодорожного суда Ростова-на-Дону отправили под домашний арест. Его подозревают в посредничестве при передачи крупной взятки. Это решение Басманный суд принял после этапирования Георгия Бондаренко в Москву.