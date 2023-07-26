Экс-мэр Ижевска помещен под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывшего мэра Ижевска отправили под домашний арест за злоупотребление полномочиями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд принял решение отправить под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в пресс-службе судов Удмуртии.

По данным следствия, он в 2021 году незаконно передал коммерческой компании земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности. Сама же компания занимается строительством многоквартирных жилых домов.

— Суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 25 сентября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений, — заявили в пресс-службе.

Также в сообщении подчеркнули, что эту меру рассмотрели после ходатайства следователя в Индустриальный районный суд города.

Ранее стало известно, что бывшего председателя Железнодорожного суда Ростова-на-Дону отправили под домашний арест. Его подозревают в посредничестве при передачи крупной взятки. Это решение Басманный суд принял после этапирования Георгия Бондаренко в Москву.