ВЭБ.РФ примет участие в международном форуме «Россия»

В международной выставке-форуме «Россия» примут участие регионы нашей страны, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и другие страны. Экспозиции расскажут об уникальности, достижениях и возможностях каждого региона России.

Госкорпорация развития представит иммерсивную экспозицию в 59 павильоне ВДНХ. В основе идеи – проекты, развиваемые при поддержке организаций развития группы организаций. Это и создание инфраструктуры, крупных промышленных предприятий, строительство школ, жилья, обновление городского транспорта и ЖКХ.

ВЭБ.РФ – ключевая организация развития России. В партнёрстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов. В Группу ВЭБ.РФ входят такие организации как Российский экспортный центр, Фонд Сколково, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности, Фонд содействия инновациям.

Приоритетом госкорпорации является консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для создания комфортных условий для жизни людей и прорывного развития страны в сфере промышленности, инфраструктуры, несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, городской экономики, инноваций и информационных технологий.