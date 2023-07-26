Минпромторг опроверг данные об уходе MAAG с российского рынка Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Данные о закрытии магазинов MAAG в России или уходе сети с российского рынка не соответствуют действительности. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Российской Федерации.

— В соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории Российской Федерации, — подчеркнули в ведомстве.

Также в Минпромторге рассказали, что на данный момент в России успешно работают 242 новых магазина, а по данным компании «Новая мода», которая управляет всей сетью, они не планируют уходить с российского рынка.

Ранее Министерство финансов России назвало десять условий по уходу иностранных компаний из страны. Новые правила нацелены на уменьшение вероятности ухода иностранного бизнеса с российского рынка.