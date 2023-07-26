Росгвардия и ФСБ раскрыли коррупционную схему при закупке комплексов «Аракс» Фото: Олег ЗОЛОТО

Масштабная коррупционная схема была раскрыта службой собственной безопасности Росгвардии и сотрудниками ФСБ России. Несколько должностных лиц организовали махинации с закупками мобильных комплексов разминирования «Аракс», о чём сообщил в своих социальных сетях депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» — должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО «Комплексные системы). В результате — комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене», - написал депутат.

Ущерб государству от незаконных действий составил 227 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», у всех подозреваемых проведены обыски. Были задержаны начальник управления жилищной политики Департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП Игорь Елисеев, гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и ещё несколько лиц.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продавать на аукционах элитную недвижимость, изъятую у коррупционеров.