Экс-разведчик Риттер: успехи российских войск приведут к деэскалации конфликта на Украине Фото: Александр КОЦ

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине уже перешел в новую фазу из-за успехов российских войск и провала наступления ВСУ.

“Этап деэскалации на Украине возможен только после того, как Россия нанесет стратегическое поражение ВСУ. Это уже происходит прямо сейчас”, — сказал военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что дипломатическое урегулирование конфликта невозможно, поскольку киевский режим упрямо отказывается вести переговоры с Москвой. При этом украинские войска понесли огромные потери в ходе безуспешного широкомасштабного наступления, добавил разведчик.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что Вашингтон также отказывается признавать поражение в текущем конфликте и будет этого делать до тех пор, пока российские танки не приедут в центр Киева.

В свою очередь президент России Владимир Путин, по мнению Макгрегора, не желает эскалации конфликта, но в случае необходимости российская армия может дойти не только до Киева, но и до западной границы Украины.