Депутат Лантратова: после введения ГОСТа школьная форма может подорожать Фото: Евгения ГУСЕВА

В России может появиться ГОСТ на школьную форму. В Госдуме оценили нововведение. Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению оценила возможное нововведение. Она отметила, что появление стандарта для школьной одежды, введенное Роскачеством, может привести к существенному повышению цен на детскую одежду.

Новый ГОСТ направлен на улучшение качества школьной формы. И, конечно, родителям хочется, чтобы материалы были максимально качественными, ведь в форме дети проводят большую часть дня.

Еще один важный пункт, чтобы вещь была износостойкой. Но при этом есть и финансовая сторона вопроса. Есть семьи, которые не могут позволить себе покупать качественные вещи, так как стоят они слишком дорого.

- Если цена на школьную форму значительно вырастет в следствие улучшения ее характеристик, то это вызовет волну негодования в родительском сообществе. Я уже получаю много жалоб на высокие цены школьной одежды, учебников и принадлежностей, - сказала она Lenta.ru.

Тем не менее, Роскачество планирует представить ГОСТ на школьную форму во второй половине 2024 года. Это, по мнению организации, повысит качество товаров для детей.

У введения ГОСТа есть и положительные стороны. Также благодаря введению стандартов родители не будут путаться в выборе одежды для детей и будут отдавать предпочтение хорошим производителям. Добросовестным фирмам не составит труда получить значок, передает телеканал "360".

Председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков тоже поддержал нововведение, но с определенными условиями.

- Форма должна быть очень практичной, она должна предельно простой и предельно дешёвой для того, чтобы родители не обременяли свой семейный бюджет приобретением этой формы. Чтобы её можно было в течение школьного года, может быть, несколько раз даже поменять, - сказал он Rt.

Появление нового стандарта школьной формы позволит отсечь некачественные изделия, опасные для здоровья детей, пишут Известия.