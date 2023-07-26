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НовостиОбщество26 июля 2023 16:22

«Могут появиться искушения»: священник рассказал, как просмотр «Гарри Поттера» влияет на ребенка

Иерей Константин Мальцев: фильмы про магию повреждают психику ребенка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кадр из фильма «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс»

Кадр из фильма «Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс»

Иерей Константин Мальцев рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как фильмы о знаменитом волшебнике «Гарри Поттера и другие кинокартины про магию могут оказать негативное влияние на ребенка.

«Если у ребенка есть альтернативная полезная созидательная «пища», то «Гарри Поттер» - это уже, в принципе, не так страшно. А если он смотрит только «Гарри Поттера» и хочет в магическую школу - душа его уже повреждена», - заявил священник, предупредив о возможных последствиях от таких просмотров.

Священнослужитель также завил, что заклинания для фаната такого фильма «становятся нормой», назвав это играми с потусторонним миром, подчеркнув, что речь идет не о добрых, а о злых играх

«Как следствие, могут появиться искушения, могут приходить какие-то тени или даже сам лукавый может действовать. От этого у ребенка повреждается психика: появляются страхи, может плохо спать и тому подобное», - заявил он, рекомендуя воздержаться от просмотра подобных фильмов.