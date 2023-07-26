Росстат: инфляция в России за неделю ускорилась до 0,23 процента Фото: Shutterstock

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщил, что за прошедшую неделю инфляция в России ускорилась с 0,18% до 0,23%.

“За период с 18 по 24 июля 2023 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,23%, с начала июля – 100,61%, с начала года – 103,39% (справочно: июль 2022 г. – 99,61%, с начала года – 110,98%)”, — сказано на сайте Росстата.

В докладе ведомства сообщают, что цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1%, но некоторые продовольственные товары (например, лук, огурцы и подсолнечное масло) подешевели во многих регионах страны. Потребительские товары также подорожали – лидером по росту цен оказались телевизоры. Цены на бензин выросли на 0,6%, а дизельное топливо – на 0,2%.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого также отметил признаки ускорения инфляции и назвал это главным риском для экономики. При это, отметил Путин, реальные зарплаты россиян впервые с 2018 года выросли двузначными темпами. В апреле увеличение составило около 10%. ВВП России также покажет рост по итогам этого года и перекроет падения 2022 года, ожидает глава государства.