Половина работников в Москве не хотят работать с начальником, который моложе их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование, проведенное сервисом "Авито Работа", выявило, что половина россиян, работающих россиян из Москвы, не хотят трудиться под началом руководителя, который моложе их. Об этом заявили 50% респондентов.

Наиболее ревниво относятся к возрасту своего начальника молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Они чаще высказывают недовольство (53%). А вот люди старше 45 лет более терпимо относятся к возрастному цензу. Только 32% беспокоит возраст начальника.

Самыми «тревожными» оказались представители маркетинга и PR и IT-сферы. На их долю пришлось 58% и 54% недовольства, если начальник моложе их.

А вот работники медицины реже всего сталкиваются с такими ситуациями, так как обычно медики с большим опытом занимают руководящие позиции, пишет РИАМО.

Кстати, большинство людей уверены, что для карьерного роста необходимо «жить» на работе, быть самым инициативным и заниматься саморекламной, однако это совсем не так. О том, как выстраивать рабочие отношения, чтобы получить новую должность «Газете.Ru» рассказала профессиональный управленец, наставник и тренер личностного роста Надежда Баушева.

Тем временем, безработица среди граждан до 30 лет выше, чем по населению в целом. Речь идёт о людях в возрасте до 30 лет, которые только получили высшее образование или специальность. Более старшее поколение, в свою очередь, ценят за профессионализм, передает ОТР.

А 62% россиян подрабатывают периодически или на постоянной основе. К ним в ближайшее время собираются присоединиться ещё 20% опрошенных — обычно они не подрабатывают, но планируют начать, пишет Rt.