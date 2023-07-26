Постпред КНР при ООН призвал не использовать кассетные боеприпасы на Украине Фото: REUTERS

Китай призывает все стороны конфликта на Украине воздержаться от использования кассетных боеприпасов. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан.

— Страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и соответствующие международные конвенции, — подчеркнул постпред Китая.

Он также добавил, что нужно воздерживаться от атак гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также по местам культурного наследия. Помимо этого, надо отказаться от безответственной передачи и использования кассетных бомб.

Ранее в офисе генсека Всемирной организации выразили обеспокоенность после сообщений о применении Киевом кассетных боеприпасов. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что этот вид вооружения должен остаться в прошлом и больше не должен применяться в боевых действиях.