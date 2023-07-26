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НовостиВ мире26 июля 2023 16:46

Постпред КНР при ООН призвал не использовать кассетные боеприпасы на Украине

Он призвал строго соблюдать международное гуманитарное право
Роман ПОЛОСИКОВ
Постпред КНР при ООН призвал не использовать кассетные боеприпасы на Украине

Постпред КНР при ООН призвал не использовать кассетные боеприпасы на Украине

Фото: REUTERS

Китай призывает все стороны конфликта на Украине воздержаться от использования кассетных боеприпасов. Такое заявление сделал постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Гэн Шуан.

— Страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и соответствующие международные конвенции, — подчеркнул постпред Китая.

Он также добавил, что нужно воздерживаться от атак гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также по местам культурного наследия. Помимо этого, надо отказаться от безответственной передачи и использования кассетных бомб.

Ранее в офисе генсека Всемирной организации выразили обеспокоенность после сообщений о применении Киевом кассетных боеприпасов. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что этот вид вооружения должен остаться в прошлом и больше не должен применяться в боевых действиях.