Врач назвал тревожные симптомы аденомы и рака простаты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-онкоуролог Александр Сысоев в беседе РИАМО назвал симптомы аденомы и рака простаты.

По его словам, при аденоме простаты, которая является доброкачественной опухолью и возникает при разрастании клеток предстательной железы, можно ощутить давление на мочевой пузырь. Кроме того, возможно ощущение не до конца опорожненного мочевого пузыря, а также пациент может отметить, что ему необходимо больше времени на процесс мочеиспускания.

Среди симптомов аденомы простаты Сысоев также назвал слабый поток мочи и необычные выделения в конце мочеиспускания, уточнив, что яркость симптомов не зависит от размеров аденомы.

«Тихий» вид рака простаты, как отметил эксперт, очень часто маскируется под простатит или аденому, а его признаками могут стать затрудненное мочеиспускание, боли и рези при походе в туалет.

Эксперт назвал среди факторов риска рака простаты возраст старше 50 лет, избыточный вес, генетическая предрасположенность, а также диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

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