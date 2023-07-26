Назван витамин, который надо принимать в дождливую и пасмурную погоду

Врач Тананакина призвала принимать витамин D в пасмурную погоду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в беседе РИАМО рекомендовала принимать витамин D в форме лекарства в пасмурную погоду, отметив, что в такое время организм человека вырабатывает его гораздо меньше.

Специалист уточнила, что витамины этой группы нужны для усвоения кальция и фосфора в организме, а недостаток таких витаминов может вызвать серьезные заболевания.

«Их недостаток может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям», - рассказала эксперт.

Тананакина также заявила, что витамин D не содержится в овощах и фруктах, а найти его можно в жирной рыбе, печени, а также яичных желтках или молочных продуктах.

«Также витамин D можно получать из солнечного света, для этого необязательно загорать или находиться под прямыми лучами солнца», - добавил она.

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