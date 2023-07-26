Посол ФРГ фон Гайр: отношения России и Германии достигли низшей точки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения между Берлином и Москвой достигли своей низшей точки после начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в беседе с Lenta.Ru в среду, 26 июля.

Дипломат отметил, что отношения Москвы как с ФРГ, так с европейскими и западными странами в целом постепенно ухудшались на протяжении нескольких лет, выразив при этом надежду на то, что обстановка изменится.

Андреас фон Гайр обратил внимание на серьезное сокращение немецких организаций в России с февраля 2022 года, напомнив также о высылке более 70 сотрудников российских представительств в ФРГ. Москва в ответ выдворила такое же число немецких дипломатов.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил о высылке из ФРГ за 2022–2023 годы более 70 сотрудников российских диппредставительств, но подчеркнул, что с семьями счет идет на сотни. Как сообщал телеканал «360», такую высылку российский посол назвал безосновательной.

Кроме того, как писал RT, вице-канцлер - министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе своей поездки в Индию раскритиковал Нью-Дели за то, что они не осудили российскую спецоперацию и не поддержала ограничения в отношении Москвы.