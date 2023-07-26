Генсек Шмид: ОБСЕ могла бы наблюдать за прекращением огня на Украине Фото: EAST NEWS

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид заявила, что организация могла бы направить наблюдателей в зону конфликта на Украине. Об этом она рассказала в ходе выступления в Международном центре имени Вудро Вильсона.

Она также подчеркнула, что наблюдатели могли бы следить за прекращением огня, но, по ее мнению, сейчас время для этого еще не пришло.

— Мы готовы, у нас есть опыт, но время еще не пришло. Очевидно, потребуется кто-то, кто сможет наблюдать за режимом прекращения огня и верифицировать его, — добавила Шмид.

Она также сказала, что для осуществления этого необходим «запрос сторон», а до этого пока еще не дошли.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ быстро деградирует и отказывается от своих принципов. Он напомнил, что они стали отходить все дальше от принципов равной неделимой безопасности.