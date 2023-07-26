Байдену дали советы по воспитанию овчарки, покусавшей агентов Секретной службы

Кинолог дал Байдену советы по воспитанию овчарки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с «Газета.Ru» порекомендовал президенту США Джо Байдену нанять хорошего эксперта, который займется воспитанием его овчарки по кличке Коммандер, которая уже успела покусать семь сотрудников спецслужб.

«Чтобы собаку перевоспитать, нужно начинать все с белого листа, пригласить хорошего специалиста, которого нельзя менять каждый день. Он должен сделать так, чтобы сердце собаки оттаяло, чтобы она не воспринимала всех как врагов в своем доме», - заявил специалист, подчеркнув также, что необходимо создать условия, чтобы питомец чувствовал себя комфортно.

Уражевский также заявил, что при найме новых охранников надо, чтобы они понимали, как правильно дать собаке команду. Специалист также посоветовал главе Белого дома выстроить с овчаркой определенный контакт, предоставив ей собственную территорию, чтобы она чувствовала себя частью семьи.

Кроме того, эксперт предупредил, что даже дрессированная собака, находясь в некомпетентных руках, может перестать выполнять команды. По его словам, характер питомца формируется с двух до трех месяцев.

«Мы видим, что здесь брошенное абсолютно животное, которым не занимались, не воспитывали, либо с дурной генетикой, которую еще и усугубили», - отметил он.

Хирург Александр Умнов, как сообщал Life.ru, заявил, что пес мог заразить сотрудников Белого дома сепсисом, отметив, что укусы овчарок очень болезненны.

Как писал RT, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что агрессивность овчарки Байдена связана со стрессовой обстановкой в резиденции.