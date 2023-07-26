Взрыв прогремел в Староконстантинове, где расположен аэродром ВСУ

В Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром ВСУ, прогремел взрыв Фото: REUTERS

Украинские СМИ сообщают, что 26 июля в городе Староконстантинов Хмельницкой области прогремел взрыв. В этом городе расположен военный аэродром украинской армии.

Вечером 26 июля воздушная тревога была объявлена сначала в восточных областях Украины, а позже сирены гражданского оповещения включились по всей территории страны.

Российские войска с 10 октября 2022 года регулярно уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины. Первая ракетная атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор сирены воздушной тревоги звучат на Украине практически ежедневно.

Напомним, в ночь на 23 июля российские войска нанесли групповой удар высокоточными ракетами по объектам ВСУ, которые использовались киевским режимом для подготовки и проведения второго теракта на Крымском мосту.