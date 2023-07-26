Врач рассказала, как часто можно использовать отбеливающие полоски Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что отбеливающие полоски для зубов возможно использовать как курсами, так и однократно.

Специалист уточнила, что в составе геля, которым пропитываются эти полоски, в разной концентрации содержится пероксид карбамида, отметив, что если не использовать отбеливающие полоски ежедневно в течение долгого времени, то никакого вреда не будет.

Тем не менее, по ее словам, эти полоски не стоит использовать каждый день, поскольку можно навредить зубам, а безопаснее всего использовать их курсами. Как сообщила Автандилян, наиболее эффективными будут курсы по семь дней каждые три месяца будут.

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