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НовостиОбщество26 июля 2023 17:57

Врач рассказала, как часто можно использовать отбеливающие полоски

Стоматолог Автандилян рекомендовала использовать отбеливающие полоски курсами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Врач рассказала, как часто можно использовать отбеливающие полоски

Врач рассказала, как часто можно использовать отбеливающие полоски

Фото: pixabay.com

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что отбеливающие полоски для зубов возможно использовать как курсами, так и однократно.

Специалист уточнила, что в составе геля, которым пропитываются эти полоски, в разной концентрации содержится пероксид карбамида, отметив, что если не использовать отбеливающие полоски ежедневно в течение долгого времени, то никакого вреда не будет.

Тем не менее, по ее словам, эти полоски не стоит использовать каждый день, поскольку можно навредить зубам, а безопаснее всего использовать их курсами. Как сообщила Автандилян, наиболее эффективными будут курсы по семь дней каждые три месяца будут.

Стоматолог-ортопед Диана Левчук рассказала о стоимости «голливудской улыбки». Как сообщал телеканал «360», по ее словам, чтобы привести зубы в порядок, может уйти до двух лет, а средняя стоимость всех процедур составит около 1-1,5 миллиона рублей.

Другой стоматолог-ортопед Иван Муссуров предупредил об опасности пломб с маркетплейсов. Как писал Life.ru, по его мнению, такой товар могут купить только те, кому наплевать на свое здоровье.