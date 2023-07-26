Умерла Шинейд О’Коннор – известная ирландская певица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Шинейд О’Коннор – известная ирландская певица. Об этом сообщило издание The Irish Times.

Музыкантка из Дублина обрела всемирную известность благодаря хиту Nothing Compares 2 U, который был назван синглом номер один в мире в 1990 году по версии Billboard Music Awards.

The Irish Times отмечает, что в начале 2023 года О’Коннор получила первую награду за классический ирландский альбом церемонии RTÉ Choice Music Awards. Свою награду певица посвятила “всем без исключения членам сообщества беженцев Ирландии”.

Карьера певицы началась в далеком 1985 году. О’Коннор заключила контракт с лейблом Ensign Records, однако в следующем году продюсеры отказались публиковать ее первый альбом, из-за чего артистка решила самостоятельно продвигать свое творчество.

Рок-зведка была известна не только своим музыкальным талантом, но и эпатажной внешностью – О’Коннор ходила в татуировках и брила голову на лысо. Она также заявляла, что страдает от биполярного расстройства.