Путин встретился с президентом Египта ас-Сиси в преддверии саммита "Россия-Африка"

Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за участие в саммите "Россия-Африка" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и поблагодарил его за визит для участия в предстоящем саммите Россия — Африка.

“Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть в России, в Петербурге. Спасибо, что приняли наше приглашение посетить Россию и принять участие во втором саммите Россия–Африка”, — поприветствовал своего коллегу российский лидер.

Путин подчеркнул, что ас-Сиси будет председательствовать в проекте по экономическому развитию Африки.

Напомним, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге пройдет саммит “Россия - Африка”. В рамках мероприятия запланировано около 50 круглых столов и семинаров, в ходе которых будет подписано множество соглашений в самых разных сферах.

При этом некоторые лидеры африканских стран прибыли в Россию заранее и уже встретились с российским президентом. Ранее Путин пообщался с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.