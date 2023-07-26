Милонов о пиве на стадионах: Я бы ввел сухой закон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на идею вернуть пиво на стадионы. Он уверен, что допускать алкоголь на футбольные матчи нельзя. Парламентарий подчеркивает, что если бы вопрос зависел от него, то он ввел бы сухой закон в России, но уважает мнение большинства.

Но в ГД принято обратное решение, так что с ним приходится считаться.

- Была бы моя воля, вообще ввел бы сухой закон, потому что алкоголь — зло и яд. Но повторюсь: это мое субъективное мнение, — сказал Милонов NEWS.ru.

Депутат отметил, что основная причина возврата пива на стадионы кроется в экономической плоскости.

- Сокращаются спонсорские деньги. Нужно думать о том, чтобы деньги пришли в спорт. В данном случае это имеет место, — заключил он.

Госдума 25 июля рекомендовала правительству ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.