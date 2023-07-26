Бойцы спецподразделений Белоруссии начали боевое слаживание с ЧВК "Вагнер"

МВД Белоруссии: бойцы спецподразделений начали боевое слаживание с ЧВК "Вагнер" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков сообщил, что бойцы его подразделения и спецподразделений ОВД республики проводят боевое слаживание и перенимают опыт у представителей ЧВК “Вагнер”.

“Взаимодействие даже не в том плане, чтобы просто проводить занятия – здесь никого не надо обучать обращаться с автоматом или организовывать и проводить спецоперацию. Надо проводить занятие таким образом, чтобы это было уже одномоментно и боевым слаживанием”, — рассказал военный в интервью телеканалу СТВ.

Карпенков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко дал четкий указ максимально использовать возможность временного нахождения бойцов “Вагнера” на территории республики, поскольку настоящий боевой опыт крайне важен для формирования боеспособной армии.

Также военный отметил, что уже с первой недели появление представителей ЧВК на территории страны были определены дальнейшие планы по взаимодействию. Карпенков подчеркнул, что глава МВД республики ранее провел совещание со всеми командирами спецподразделений и дал соответствующие указания.